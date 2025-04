Carrarese, tre punti d’oro con una Sampdoria sempre più in crisi

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Sampdoria 1-0CARRARESE

: Bleve, Illanes, Guarino, Imperiale, Zanon (89’ Bouah), Zuelli, Schiavi (59’ Giovane), Cherubini (76’ Cerri), Cicconi, Torregrossa (58’ Milanese), Finotti (46’ Shpendi). A disp.: Fiorillo, Belloni, Capezzi, Fontanarosa, Manzari, Melegoni, Oliana. All.: Calabro

SAMPDORIA: Cragno, Bereszynski (58’ Oudin), Curto, Altare, Beruatto, Vieira (86’ Abiuso), Ricci (69’ Borini), Meulenseen (46’ Akinsanmiro), Depaolo, Benedetti, Niang (85’ Coda). A disp.: Chiorra, Ghidotti, Ferrari, Riccio, Sibilli, Venuti, Yepes. All.: Evani.

ARBITRO: Zufferli di Udine (Dei Giudici di Latina e Miniutti di Maniago)

RETI: 6’ Torregrossa

NOTE: Ammoniti Cragno, Schiavi, Shpendi, Bereszynski, Vieira

CARRARA – Tre punti pesantissimi in ottica salvezza per la Carrarese di Calabro. I gialloblu inguaiano la Sampdoria, sempre più impelagata nella lotta per evitare la retrocessione in serie C.

Pronti via ed arriva la rete del vantaggio con l’ex di lusso Torregrossa su assist di Cherubini. La reazione dei blucerchiati è blanda e sarebbe la Carrarese a raddoppiare con Zanon ma l’arbitro (con il Var) annulla per un fallo su Niang. Nel finale di tempo Bleve dice no a una spaccata di Vieira.

Ripresa con la Sampdoria che si gioca il tutto per tutto ed è anche sfortunata. Al 66′ su punizione Niang coglie una traversa piena. Nell’assalto finale, e in pieno recupero, con la Carrarese che nel frattempo ha controllato agevolmente, un clamoroso palo di Oudin strozza la gioia del gol in gola agli ospiti.

Il Primo maggio si torna in campo: trasferta al Mapei Stadium con il Sassuolo già promosso per consolidare il margine sulla bagarre salvezza. Sarebbe un grande risultato per la neopromossa.