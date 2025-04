San Pietro, il mistero dell’impianto audio: fruscio improvviso spaventa la folla – Video

(Adnkronos) – Mistero a San Pietro dove i fedeli sono in fila per omaggiare Papa Francesco. Alle 16.35, l’impianto audio disposto su via della Conciliazione ha infatti iniziato a emettere un fruscio assordante ad altissimo volume. Lo stesso incidente si era verificato intorno alle 16.20, ma la seconda volta il frastuono è durato sensibilmente più a lungo, per circa 4 minuti. Una terza volta l’impianto alle 16.39 ha ricominciato a emettere lo stesso suono, che poi si è via via abbassato. Tante le persone spaventate che, sorprese hanno cercato riparo e si sono messe le mani sulle orecchie. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)