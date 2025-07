Tumori: carcinoma mammario metastatico, disponibile nuova terapia ormonale mirata

(Adnkronos) – In Italia sono oltre 40mila le donne che convivono con una diagnosi di carcinoma mammario metastatico. Tra queste, circa la metà sviluppa la mutazione Ers1. Per loro oggi c’è una nuova opzione terapeutica, elacestrant, il cui rimborso è stato approvato dall’Aifa. Il via libera è arrivato in seguito ai risultati dello studio clinico di fase III Emerald in cui il farmaco ha dimostrato una riduzione del 45 per cento del rischio di progressione di malattia o morte. Della novità si è parlato con gli esperti in occasione dell’incontro con la stampa organizzato a Milano da Menarini Stemline Italia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)