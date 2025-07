Tumori: oncologo Pinto, ‘in 10 anni terapia di precisione ha cambiato cura cancro stomaco’

(Adnkronos) – “L’oncologia di precisione sta cambiando la cura dei pazienti negli ultimi dieci anni. Oggi, aver individuato, grazie a dei test, dei bersagli bio-patologici molecolari e avere dei farmaci che vanno su di essi, ha grossi vantaggi: riusciamo a dare il farmaco giusto al paziente giusto, quindi con migliore efficacia del trattamento, evitiamo tossicità inutili e soprattutto utilizziamo meglio le risorse dando il farmaco giusto a chi può dare la maggiore efficacia”. Lo afferma Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica dell’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) – Istituto in tecnologie avanzate in oncologia (Irccs) di Reggio Emilia, all’incontro con la stampa, organizzato alla Camera dei Deputati ‘Tumore dello stomaco: il valore dei test diagnostici’. Durante l’evento The European House-Ambrosetti ha presentato il documento sul valore dei test diagnostici nel tumore gastrico. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)