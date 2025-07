De Nicola (SIN): Mi auguro che Difelikefalin sia un farmaco che sarà prescrivibile direttamente da tutti i centri di dialisi

(Adnkronos) – “Fortunatamente adesso ci sta un farmaco che speriamo possa essere reso più velocemente possibile, disponibile per i pazienti. Mi auguro che Difelikefalin sia un farmaco prescrivibile direttamente da tutti i centri di dialisi”. Ha dichiarato all’Adnkronos Luca De Nicola, professore Ordinario di Nefrologia Direttore Unità Nefrologia e Dialisi Napoli, presidente Società Italiana Nefrologia, commentando la notizia del termine della fase di negoziazione con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la rimborsabilità di difelikefalin indicato per il trattamento del prurito da moderato a grave associato a malattia renale cronica, negli adulti sottoposti ad emodialisi. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)