Global Welfare Summit, Zaffini (X commissione Senato): “Sanità privata sia di supporto e risolva difetti sanità pubblica”

(Adnkronos) – “Il sistema sanitario nazionale, disegnato ormai 45 anni fa, segna dei difetti che devono essere coperti da un da un rinnovato rapporto tra pubblico e privato. Un rapporto che sia di supporto al sistema sanitario nazionale e ne risolva i difetti, come le liste d’attesa, la distribuzione dei Lea tra Nord e Sud”. Lo afferma Francesco Zaffini, presidente della X commissione del Senato – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, a margine del ‘Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia, in svolgimento a Villa Miani a Roma, organizzato da Italian Welfare e patrocinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)