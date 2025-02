Gragnano, De Luca: “Balneabilità del Golfo di Napoli, un obiettivo fondamentale. Entro un anno e mezzo completato il risanamento del Sarno”

(Adnkronos) – “Abbiamo un obiettivo fondamentale: rendere balneabile il Golfo di Napoli nell’ambito del progetto di risanamento del fiume Sarno. Stiamo realizzando un vero e proprio miracolo”

Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della cerimonia per il completamento del collettore fognario a servizio dei comuni di Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Santa Maria la Carità e Castellammare di Stabia. L’opera, finanziata dalla Regione Campania con un investimento di 6.935.450,82 euro e realizzata da GORI in qualità di soggetto attuatore, rappresenta un traguardo strategico per il risanamento ambientale e il potenziamento del servizio fognario del territorio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)