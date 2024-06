Grandi eventi, Fabiano (ICCH): “Sono opportunità, necessario valorizzare eccellenze”

(Adnkronos) – “Con ICCH ci occupiamo di approfondire i temi della comunicazione che hanno dei risvolti economico-politico-sociali sul nostro Paese e quindi, visto il G7 che abbiamo appena ospitato come Italia, il Giubileo che abbiamo nel 2025 e Milano, Cortina nel 2026, ovviamente ci sembrava opportuno fare un approfondimento su questi temi.” Ha dichiarato Segretario Generale di ICCH, Pierangelo Fabiano, a margine dell’evento ‘Grandi eventi – Una ricchezza culturale ed economica per il Paese” in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine presso l’associazione Civita a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)