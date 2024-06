Grandi eventi, Quintieri (ICS): “Sono fattore attrazione turismo internazionale”

(Adnkronos) –

"I grandi eventi sportivi come le Olimpiadi che stiamo per organizzare sempre più si caratterizzano come un fattore di attrazione del turismo internazionale. Il problema è che per fare grandi eventi servono grandi e moderne infrastrutture. L’Istituto del Credito Sportivo ha tra i suoi compiti quello di sostenere le infrastrutture sportive, il che vuol dire non solo sostenere le piccole associazioni, i comuni e quant'altro, ma anche finanziare o cofinanziare e progettare nuovi stadi o ammodernare quelle esistenti.” Ha dichiarato Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo a margine dell’evento ‘Grandi eventi – Una ricchezza culturale ed economica per il Paese” in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine presso l’associazione Civita a Roma.

