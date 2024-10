Hannappel (Philip Morris Italia): “Ruolo Italia importante sia a livello agricolo che industriale”

(Adnkronos) – “Il ruolo dell’Italia è importantissimo, sia dal punto di vista agricolo che industriale. A livello agricolo abbiamo investito 2 miliardi e mezzo di euro in oltre vent’anni per creare la tabacchicoltura necessaria anche ai prodotti di nuova generazione. L’impianto produttivo di Crespellano esporta in 40 paesi del mondo, più di alcune filiere storiche del nostro Paese, con un tasso di crescita importante: 41 mila posti lavoro e mezzo punto del Pil nazionale sono un grandissimo risultato per una filiera che una volta era solo agricola e adesso è agricola e industriale”. A spiegarlo è Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, a margine della presentazione del nuovo dispositivo a tabacco riscaldato Iqos Iluma i Prime, lanciato in occasione del decimo anniversario dal primo lancio di Iqos. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)