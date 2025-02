Il presidente Roberto Marin richiama le priorità per il 2025: “Più servizi e nuove attrezzature”. Focus su bimbi e famiglie.

(Adnkronos) – “2024 è stata una stagione che ci ha dato ottimi risultati, quasi inaspettati. Il 2023 è stato un anno di per sé record mentre il 2024 è iniziato tardi e si è chiuso a settembre. Nonostante ciò abbiamo portato a casa un +10% nelle nostre spiagge migliorando i nostri servizi”. Commenta in modo positivo il bilancio dell’anno passato il presidente della Grado Impianti Turistici, Roberto Marin, durante la conferenza stampa odierna, 3 febbraio 2025, a Grado (GO).

«Aumenteremo i servizi con un maggiore volume che significa maggiore occupazione con un livello qualitativo sempre più alto rispetto gli anni precedenti», così ancora Marin. Per il 2025 «tante saranno le novità, dalla Spiaggia dei Pirati per i più piccoli fino al rinnovamento di tutte le attrezzature. Aumenteremo le ore di salvataggio e la presenza della sicurezza fino a sera».