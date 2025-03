Immobiliare, Caponigro (Regold by Idealista): “Fondamentale presenza docenti universitari”

(Adnkronos) – “Ogni volta che organizziamo questo evento raccogliamo anche il consenso da parte delle università” Questo “è molto importante per noi perché è lì che ci sono i veri centri di ricerca, non solo quelli aziendali, ma anche quelli accademici”. Pertanto, “inserire all’interno del palinsesto uno, due o tre interventi da parte di relatori e di docenti universitari, è diventato fondamentale”. Lo afferma Diego Caponigro, ceo di Regold by Idealista, all’evento ‘Start-up e nuovi modelli di business: il futuro è solo digitale?’, l’ottava edizione dei ‘Real Estate Awards – Dove l’eccellenza si incontra’, organizzata al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni, Milano, da Idealista.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)