Imprese, Caimi (Assolombarda): “Nonostante risenta della situazione geopolitica, Lombardia sta andando bene”

"La Lombardia sta andando relativamente bene, è chiaro che risente di una situazione geopolitica mondiale che può influire in maniera importante, ma stiamo andando relativamente bene anche rispetto all'Italia". E' quanto affermato da Giovanni Caimi, presidente della sede Territoriale di Monza e Brianza Assolombarda, in occasione dell'Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all'Università Bocconi di Milano. L'assise ha avuto come titolo "L'Impresa che è in noi".