Imprese, Ferretti (Ibc): “Investimenti in ricerca e sviluppo per competitività”

(Adnkronos) – “In questo periodo le nostre imprese sono chiamate a rispondere a una serie di problemi e di fatiche. Hanno bisogno di una rinnovata competitività e di indirizzare gli investimenti in ricerca, sviluppo e modernizzazione per renderle più efficaci ed efficienti sul mercato”. Sono le parole di Flavio Ferretti, presidente di Ibc, l’Associazione industrie beni di consumo, all’incontro organizzato a Milano in occasione dell’Assemblea 2025 ‘Colmare il divario: priorità competitive per l’industria dei beni di consumo’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)