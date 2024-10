Imprese, Manageritalia Veneto apre confronto su turismo e nuovi modelli di business

(Adnkronos) – Nella cornice della Scuola Grande di San Marco a Venezia si è svolto l’incontro “Turismo e imprese nuovi modelli di business, innovazione e pratiche nello sviluppo e gestione del capitale umano, nell’organizzazione del lavoro, nell’adozione di nuove tecnologie”, organizzato presso gli spazi della Scuola Grande di San Marco a Venezia. Si tratta del terzo appuntamento del progetto quadriennale “Turismo: Giovani – Imprese – Lavoro. Il Veneto verso Milano – Cortina 2026”, promosso da Manageritalia Veneto e CISET, in stretta collaborazione con Confcommercio Veneto, Federalberghi Veneto e Confindustria Veneto e tutti gli stakeholder pubblici e privati, nato per stimolare istituzioni, scuola e operatori a riflettere sul futuro dei turismi e sul valore del capitale umano nel settore turistico in Veneto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)