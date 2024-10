Imprese, Urso: “Ad Europa proporre visione industriale basata sul lavoro”

(Adnkronos) – “Le parole del presidente di Assolombarda sono assolutamente condivisibili. Siamo in marcia con le nostre imprese per imporre all’Europa una visione industriale basata sul lavoro. Oggi finalmente lo si può fare perché l’Italia è più forte in Europa e perché le ragioni dell’Italia, che quelle del buon senso di chi lavora, si stanno facendo largo tra i nostri partner europei, come emerge anche dal report di Mario Draghi. Noi, con lui, chiediamo all’Europa di cambiare e di cambiare subito”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)