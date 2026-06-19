Inail, a Napoli il confronto sulla Pa del futuro tra leadership, innovazione e nuove sfide del Video News 19 Giugno 2026 10:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant’anni di ricerca e nuove terapie in Italia Video News Adnkronos Q&A, a Palazzo dell’Informazione ‘La demografia cambia la società’ Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace Video News Maturità, seconda prova: Quintiliano al Classico, studio livello acqua del lago di Bracciano allo Video News La minaccia di Zelensky: “Se l’Ucraina brucia, anche Mosca brucerà” – Notizie dall’Ucraina podcast Video News Portrait of Italians, a Roma una mostra fotografica realizzata interamente con Realme 16 pro series Video News Portrait of italians, Studentessa vincitrice primo premio: “Con smartphone entrata in relazione con Video News Portrait of italians, Studentessa vincitrice secondo premio: “Mio progetto per giovani sottomessi” Video News Portrait of italians, Casorati (Abe): “Smartphone strumento antropologico. Fondamentale per arte” Video News Portrait of italians, Curatrice vincitrice terzo premio: “Ho cercato di far emergere le voci delle Video News Portrait of italians, Maci (Realme): “Nostra tecnologia al servizio degli studenti” Video News Cimmino Caserta (Princes Italia S.p.A.), ‘necessario fare rete per invertire trend demografico’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.4 ° C 34.6 ° 32.3 ° 38 % 0.5kmh 10 % Ven 34 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 38 ° Mar 38 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Carenza di ferro per 30% italiani, studio Sinut su nuovo integratore Lavoro Quando il design diventa esperienziale, con Sensorial artigianato e neuroscienze creano spazi e oggetti multisensoriali Salute e Benessere La meditazione è un ‘farmaco’ contro l’ansia? Ecco cosa dicono gli esperti anti-bufale Lavoro Iran, Zampini (Camcom Italia-Iran): “Con ricostruzione possibile arrivare a 10 mld scambio commerciale” Primo Piano Nell’auto la droga forse destinata a un rave: due in manette a Badia Tedalda SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant’anni di ricerca e nuove terapie in Italia Video News Adnkronos Q&A, a Palazzo dell’Informazione ‘La demografia cambia la società’ Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace Video news Video News La medicina di precisione di Bristol Myers Squibb: ottant’anni di ricerca e nuove terapie in Italia Video News Adnkronos Q&A, a Palazzo dell’Informazione ‘La demografia cambia la società’ Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace