Istruzione, il premio Nobel Gbowee: “In Africa c’è tanta competenza e conoscenza”

(Adnkronos) – “I giorni in cui si considerava l’Africa come un continente in cui portare competenze e conoscenze sono finiti. C’è tanta competenza e conoscenza in Africa quanto nel resto del mondo”. Lo ha detto il Premio Nobel per la Pace 2011, Leymah Gbowee, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’Università Cattolica ha messo a terra il Piano Africa, che mira a porre il continente africano al cuore delle progettualità educative, di ricerca e di terza emissione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)