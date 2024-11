Italia Economia n° 47 del 20 novembre 2024

(Adnkronos) – Adnkronos Q&A, la velocità dell’intelligenza artificiale cambia il mondo del lavoro; A2a, presentato a Milano Aggiornamento Piano Strategico 2024-2025; Università, Milano Bicocca inaugura l’anno accademico 2024-2025 e taglia il nastro della rinnovata Piazza della Scienza; Coldiretti, assegnati i premi di Amiche della Terra: agricoltrici protagoniste di storie di innovazione e resilienza che uniscono territorio, inclusione sociale e sostenibilità; TPL, sesto Rapporto Intesa Sanpaolo – Asstra “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale”: per continuare a investire e attrarre domanda di mobilità serve contesto stabile; Terna e Università degli Studi di Salerno, al via la terza edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”; Agrofarmaci, Agrofarma: “In Italia 99,5% campioni residui sotto i limiti di legge”; Economia circolare, riciclo alluminio è preziosa risorsa italiana; Gruppo Bcc Iccrea lancia la campagna sui bisogni previdenziali, assicurativi e di investimento; Ecomondo, materie strategiche, la necessità di un approccio circolare per il loro recupero.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)