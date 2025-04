Parte la stagione del wine trekking in Toscana: tutte le attività

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il wine trekking è una delle esperienze più affascinanti per gli amanti della natura e del buon vino. Questa attività innovativa unisce il piacere della camminata all’aria aperta alla scoperta delle tradizioni vinicole, offrendo l’opportunità di esplorare paesaggi mozzafiato e di immergersi nella cultura del vino.

Parliamo di un’esperienza che, soprattutto nelle affascinanti regioni vinicole italiane, offre un’opportunità unica di turismo enogastronomico, dove natura, storia e sapori si incontrano in un viaggio indimenticabile.

La Toscana ovviamente è tra le prime regioni italiane dove praticare wine trekking ed a promuovere questa iniziativa è soprattutto l’Mtv (Movimento turismo del vino in Toscana), un’associazione no profit nata nel 1993 con l’obiettivo di promuovere le visite nei luoghi di produzione del vino e l’incontro con i suoi protagonisti.

Per il 2025 l’Mtv ha già annunciato un programma ricco di eventi:

Vigneti aperti

Dalla metà di marzo fino a fine ottobre, vengono organizzati numerosi eventi presso le cantine aderenti, con particolare attenzione a quelli che si svolgono all’aperto, immersi nel cuore delle aziende vinicole. Tra le attività proposte, si trovano escursioni di trekking, picnic tra i vigneti e passeggiate lungo i filari, ideali per chi desidera riscoprire il legame profondo con la natura e osservare da vicino l’evoluzione delle viti durante l’intero ciclo vegetativo.

Cantine aperte

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di vino! Cantine Aperte è diventato nel corso degli anni un vero e proprio stile di vita e un viaggio alla scoperta delle meraviglie vinicole. È l’occasione perfetta per esplorare i territori del vino, incontrare i vignaioli e condividere con loro, sorso dopo sorso, la passione che anima il loro lavoro. Non mancate l’appuntamento il 24 e 25 maggio.

Questo evento si articola poi in altri due altri eventi:

Cantine aperte in vendemmia, tra settembre e ottobre;

Cantine aperte a Natale, per tutto il mese di dicembre.

Calici di stelle

Il brindisi più atteso dell’estate, quello che accompagna le magiche notti delle stelle cadenti, è pronto a regalare emozioni uniche anche quest’anno. Le serate, ricche di sorprese, offriranno aperitivi sotto il cielo stellato, musica dal vivo e tanto divertimento. Non lasciatevelo sfuggire: le cantine vi aspettano a luglio e agosto per vivere questa esperienza indimenticabile.

C’è poi una novità interessante per chi sceglie di esplorare i distretti enologici in camper: grazie a un recente accordo con Agricamper Italia, sarà possibile pernottare vicino alle cantine. Questa collaborazione ha l’obiettivo di valorizzare non solo le cantine, ma anche i territori vinicoli, promuovendo il turismo camperistico. E c’è di più: la prima notte in camper è gratuita!

L’app di Agricamper offre una comoda funzione di ricerca, permettendo agli utenti di individuare facilmente le cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana sulla mappa.

Non perderti queste meravigliose esperienze all’aria aperta, trovi maggiori info qui.