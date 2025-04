La Fortezza Vecchia di Livorno si allestisce a tema Harry Potter

LIVORNO – Maghi e streghe di Livorno e provincia, dispiegate le bacchette… Il 24 aprile la fortezza vecchia si trasformerà in un luogo magico in occasione del Wizards Day.

Aule, negozi di Diagon Alley, giardini e tant’altro, per non parlare di tutti i personaggi iconici della saga. Fortezza vecchia sarà immersa in ogni centimetro, sotterranei compresi, dalla magia del bambino più famoso di sempre: Harry Potter.

La lista di attività è lunghissima e oltre a ciò, ad aspettarvi ci saranno anche moltissimi stand con oggetti da collezione, bacchette, e cibo a tema, nonchè fotografi e truccatori in ogni dove.

Scopri il programma della giornata

14: apertura cancelli.

14,30 – 19,15 : possibilità di accedere ai laboratori e attività a pagamento.

14 – 20: possibilità di accedere a tutte le attività gratuite.

14 – 17: smistamento nelle case con il cappello parlante, insieme a Prof. McGranitt e Sirius Black, con attestato finale.

14 – 17: possibilità di visione delle scene più iconiche della saga sul maxischermo nella sala Canaviglia.

17,30 : quiz a tema (max 50 posti, prenotazione da effettuare il giorno stesso all’info point).

20: chiusura cancelli

Le attività si distinguono fra quelle a pagamento (lezione di erbologia, lezione di pozioni, lezione di divinazione e fabbrica di bacchette, più un escape room a tema!) e quelle gratuite, tra qui il mega quiz a tema, foto e trucco, musica nei sotterranei e tante altre!

Info sui biglietti

Biglietto standard 6 euro: ingresso + attività gratuite

Biglietto babbano 12 euro: ingresso + 1 lezione

Biglietto mezzosangue 15 euro: ingresso + 2 lezioni

Biglietto purosangue 18 euro: ingresso + 3 lezioni

Biglietto Auror 20 euro: ingresso + 4 lezioni

Informazioni importanti

Streghe e maghi al di sotto dei 3 anni avranno accesso gratuito all’evento;

Streghe e maghi al di sotto dei 4 anni potranno partecipare soltanto al laboratorio di fabbricazione bacchette (gli altri laboratori saranno accessibili a partire da un età minima di 5 anni);

Streghe e maghi con disabilità avranno accesso gratuito all’evento;

Per prenotare i laboratori è necessario contattare l’organizzatore al numero +39 3501909731 tramite whatsapp, soltanto dopo aver acquistato il biglietto.

Maggiori info qui.