Job&Orienta, l’educazione previdenziale di Inps al 33° Salone nazionale dell’Orientamento

(Adnkronos) – In occasione di Job&Orienta 2024, il 33esimo Salone nazionale dell’Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro al via a Verona, Inps ha presentato il podcast realizzato con il Ministero dell’Istruzione e del merito e dedicato ai giovani e con il quale si intende spiegare ai giovani l’importanza di aderire da subito al sistema previdenziale. Il podcast è parte dell’impegno dell’Istituto previdenziale verso i giovani, con i quali vuole avere un canale di comunicazione aperto, affinchè scelgano fin da subito il lavoro in regola, elemento indispensabile anche alla sostenibilità del sistema previdenziale nazionale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)