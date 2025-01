(Adnkronos) – L’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, spiega a Bruxelles, dove si trova per una missione istituzionale, che l’ente pubblico ha il più grande debito pubblico tra le Regioni italiane, lo sta riducendo e, pertanto, non può permettersi investimenti se non attingendo ai fondi Ue di coesione, ragion per cui serve una maggiore “flessibilità” nel loro utilizzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)