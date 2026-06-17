Learning Forum 2026, Ludovico (Syllog): “Formazione e motivazione leve per crescita organizzativa” Video News 17 Giugno 2026 15:03 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori: Derenzini (Ieo), ‘aggiunta di acalabrutinib riduce rischio progressione linfoma mantellare’ Video News Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘con acalabrutinib cambia storia tumori linfatici’ Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video News Brexit, a 10 anni dal divorzio Ue e Regno Unito si riavvicinano – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Conte ad AdnTalks: “Sbilanciamento a sinistra? Siamo progressisti che parlano al Paese” Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video News Italia economia n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Prometeo tv n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Sicurezza: Rocchi (Architetti Roma), ‘Non è un evento fortuito ma il prodotto di un sistema’ Video News Sicurezza: Cerri (OIR), ‘Innovazione al servizio dei cittadini’ Video News Sicurezza urbana: Massucci (Questura Roma), ‘Da qui passa la sicurezza della città’ Video News Sicurezza: Giovenali (Ordine Ingegneri Roma), ‘La sicurezza passa dalla qualità dei dati’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.1 ° C 33.7 ° 31.5 ° 31 % 4.5kmh 3 % Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 37 ° Sab 38 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Summit campo largo a tavola, Renzi non c’è: “Arrabbiati? E perché? Non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra” Ambiente ed Energia Sostenibilità: indagine, 86% italiani preoccupato per impatto caro energia Tecnologia Italia e Turchia siglano un accordo per lo studio della pericolosità sismica Tecnologia Google lancia Android 17 sui Pixel, tutte le novità Sport nazionale Bernardo Silva ha firmato col Real Madrid SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori: Derenzini (Ieo), ‘aggiunta di acalabrutinib riduce rischio progressione linfoma mantellare’ Video News Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘con acalabrutinib cambia storia tumori linfatici’ Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef Video news Video News Tumori: Derenzini (Ieo), ‘aggiunta di acalabrutinib riduce rischio progressione linfoma mantellare’ Video News Farmaceutica: Morosini (AstraZeneca), ‘con acalabrutinib cambia storia tumori linfatici’ Video News Prevenzione dell’usura, operativa la riforma del Fondo Mef