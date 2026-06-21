Ligabue riporta a San Siro i sogni di rock’n roll con la “Notte di Certe Notti” Video News 21 Giugno 2026 08:23 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Video News Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Video News World Tech Conference, Cozzi (WIIT): “Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud Video News Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’ Video News Sicurezza: Ruvinetti (Fondazione MedOr), ‘L’intelligenza artificiale sta ridisegnando gli equilibri Video News Sicurezza: Talò (Imec), ‘Serve una cultura della sicurezza che vada oltre la difesa’ Video News Vertice Meloni-Macron il 25 giugno all’Eliseo Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.3 ° C 30.4 ° 28.4 ° 51 % 0.9kmh 0 % Dom 35 ° Lun 35 ° Mar 38 ° Mer 38 ° Gio 38 ° Ultimi articoli Primo Piano Caffè più caro in Toscana? Le tensioni internazionali rischiano di pesare su bar e ristoranti Cronaca Colpito al corpo e alla testa con un tubo di ferro: episodio violento alla stazione di Viareggio Primo Piano Negoziante aggredito a Loro Ciuffenna finisce in ospedale Cronaca Principio di incendio all’impianto frenante del tram, attimi di paura a Firenze Salute e Benessere Maturità 2026, i super food acchiappavoti per arrivare pronti agli orali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video news Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’