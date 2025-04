(Adnkronos) – “Questo riconoscimento rappresenta il più importante di tutti, poiché la mia impresa è stata sempre ispirata ai principi di Vitruvio, che parla di solidità, bellezza e utilità. Il mio obiettivo, infatti, è stato costruire un’impresa solida, utile e bella, destinata a durare nel tempo.

Cosi Brunello Cucinelli a margine della cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in "Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità" presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Caserta.