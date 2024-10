Mahmood, lo show sold out al Forum di Milano: le coreografie conquistano il pubblico – Video

(Adnkronos) –Mahmood ha convito proprio tutti ieri sera al Forum di Milano con il suo primissimo concerto in un palazzetto. Tutto Sold Out. Uno show dal sapore innovativo e internazionale. Dieci ballerini e una scaletta che ha attraversato i suoi sei anni di carriera: da “Soldi”, passando per “Brividi” e chiudendo in bellezza con il brano portato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Tuta Gold”. Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, ha curato lo spettacolo in ogni suo dettaglio. Dall’aspetto visivo – i colori predominanti sulla scena sono stati il nero e il rosso, oltre al metallo – a quello scenico. Lo spettacolo ha incarnato le diverse origini di Mahmood: quelle sarde, quelle egiziane e milanesi. Lui le ha celebrate tutte. Urla, applausi, standing ovation per le esibizioni più iconiche in cui – per qualche istante – il pubblico ha perso la cognizione del tempo e dello spazio: le movenze sfacciate e le mosse sensuali durante il medley Dorado-Kobra, ad esempio, sono rimaste impresse negli occhi di tutti. Consapevole di aver mostrato la sua versione più sexy, Mahmood non ha risparmiato proprio nulla al suo pubblico più fedele e non. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)