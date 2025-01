Malattie rare,  al via campagna ‘UNIAMOleforze’ con 60 eventi e focus su ricerca

(Adnkronos) – In Italia le persone con malattia rara sono più di 2 milioni per le circa 8mila patologie oggi conosciute. Solo per il 5% di queste malattie, però, esiste una cura. Fondamentale per il futuro di questi pazioenti è la ricerca. E nell’ambito del ‘viaggio’ intrapreso tre anni fa, dopo la diagnosi precoce e la presa in carico, proprio quello della ricerca è il tema scelto da Uniamo (Federazione italiana malattie rare ) per la campagna di sensibilizzazione #UNIAMOleforze. Per tutto il mese di febbraio moltissimi interlocutori realizzeranno una serie di iniziative (più di 60 gli eventi in calendario) accomunati dal claim ‘Molto più di quanto immagini’, che condurranno al 28 del mese, la Giornata delle malattie rare. Questa mattina nella sede del ministero della Salute si è svolto l’evento inaugurale a cui hanno partecipato i rappresentanti dei principali attori in gioco nel campo della ricerca: ministero della Salute, ministero dell’Università e della Ricerca, Istituto superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione Telethon. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)