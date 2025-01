Malattie rare: come cambia l’approccio all’Iap con terapia su misura e home delivery

(Adnkronos) – Avvicinare i pazienti affetti da Ipertensione arteriosa polmonare (Iap) alle proprie cure, rendendo più comoda la somministrazione dei farmaci, grazie a una prolungata durata della loro stabilità, e ricevendo la terapia a domicilio, con un servizio di “home delivery”, per un minor aggravio per le strutture sanitarie. E’ l’intento di innovazione, scientifica e organizzativa, di AOP Health, azienda globale pioniera nelle terapie integrate per le malattie rare e la terapia intensiva di cui si è discusso nel corso della conferenza stampa ‘Malattie rare.Terapia su misura e home delivery: come cambia l’approccio all’Ipertensione arteriosa polmonare’, organizzata a Palazzo dell’Informazione a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)