Malattie rare: endocrinologa Brandi, ‘diagnosi ipoparatiroidismo difficile per sintomi neurologici’

(Adnkronos) – “L’ipoparatiroidismo comporta il non funzionamento delle ghiandole endocrine chiamate paratiroidi. Quando queste quattro piccole ghiandole, che si trovano dietro la tiroide, non funzionano, non viene secreto il paratormone (Pth)”. La diagnosi è difficile. “In un paziente con ipoparatiroidismo la sintomatologia inizialmente è di tipo neurologico e neuromuscolare. Il paziente, per questo si rivolge” in prima battuta “al neurologo, allo psichiatra per la depressione e l’ansietà”. Così Maria Luisa Brandi, medico chirurgalista in Endocrinologia e malattie intervenendo al media tutorial promosso a Milano da Ascendis Pharma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)