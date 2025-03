Malattie rare: endocrinologa Camozzi, ‘nuova terapia efficace contro ipoparatiroidismo’

(Adnkronos) – “Finora abbiamo tamponato e trattato l’ipoparatiroidismo con dei surrogati. Ora abbiamo un farmaco giusto per questa patologia. La terapia si chiama palopegteriparatide e sostituisce il paratormone, che è carente, in modo adeguato”. Così Valentina Camozzi, MD PhD specialista in Endocrinologia, dirigente medico, professore a contratto Uoc Endocrinologia, sipartimento di Medicina, Aou di Padova, in occasione del media tutorial organizzato a Milano da Ascendis Pharma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)