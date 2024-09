Malattie rare, Esposito (Aisla): “Giornata della Sla consolida necessità sostegno istituzioni”

(Adnkronos) – “Con la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, il fattore tempo è determinante, abbiamo un tempo scadenzato, i nostri bisogni necessitano di risposte immediate. La celebrazione di giornate come questa serve per rafforzare, rimarcare e consolidare la necessità di sensibilizzazione” e sostegno delle istituzioni. Lo ha detto Pina Esposito, segretario nazionale Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), in occasione della 17.sima Giornata nazionale della Sla, sclerosi laterale amiotrofica, il 14 e 15 settembre, all’illuminarsi di verde di centinaia di monumenti in tutta Italia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)