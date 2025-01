Malattie rare, Gemmato: “Obiettivo è garantire accesso equo e tempestivo a cure”

(Adnkronos) – “L’obiettivo primario per noi è garantire l’accesso equo e tempestivo ai trattamenti farmacologici e non farmacologici per le persone con malattie rare, oltre a eliminare le disparità che esistono, purtroppo, fra le differenti regioni, mettendole tutte nelle condizioni di poter erogare gli stessi livelli di indagini diagnostiche”. Così Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervendo alla presentazione – al ministero della Salute – della campagna #UNIAMOleforze per la Giornata delle Malattie rare promossa dalla Federazione italiana malattie rare con l’adesione dei ministeri di Salute, Università e Ricerca, Iss, Aifa, Cnr e Fondazione Telethon. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)