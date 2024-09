Malattie rare, Giornata nazionale Sla, Lucchini: “Impegno concreto da Regione Lombardia”

(Adnkronos) – “Sono giornate dal grande significato. Per questo in Regione Lombardia proviamo a dimostrarlo attraverso risorse e finanziamenti concreti che possano essere di grande supporto per le famiglie e le persone con la Sla ma anche attraverso la sensibilizzazione su un tema così importante”. Sono le parole di Elena Lucchini, assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, sull’iniziativa che ha illuminato di verde il Belvedere di Palazzo Lombardia per la 17esima Giornata nazionale della sclerosi laterale amiotrofica (Sla), evento ideato, organizzato e promosso il 14 e 15 settembre da Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, con l’alto patronato del presidente della Repubblica e del patrocinio del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)