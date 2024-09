Malattie rare, Nmosd, Battaglia (Ainmo) “Importanti centri di riferimento per supportare pazienti”

(Adnkronos) – “E’ importante che ci siano dei centri di riferimento. Le persone devono poter trovare, nella loro realtà territoriale chi è in grado di fare una diagnosi tempestiva e accurata”. A dirlo è Mario Alberto Battaglia, socio fondatore e Vice Presidente di Ainmo, Associazione italiana neuromielite ottica e direttore generale di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, in occasione dell’annuncio del rimborso di ravulizumab per il trattamento degli adulti affetti da disturbo dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) positivi all’anticorpo anti-aquaporina-4 (Aqp4) (Ab+). Si tratta del primo inibitore del complemento C5 a lunga durata d’azione per il trattamento di questa malattia rara. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)