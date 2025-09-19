32.7 C
Malattie rare: Sla, Borgo ‘decreto decisivo per diritti persone con disabilità’

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Il decreto legislativo 62/2024, che ha riformato non solo la valutazione di base, cioè l’accertamento della condizione di disabilità, ma ha soprattutto innovato la valutazione multidimensionale e ha introdotto nel nostro ordinamento il vero e proprio ‘Progetto di Vita’, che sarà decisivo e fondamentale per consentire alle persone con disabilità di realizzare appieno tutti i propri diritti, nessuno escluso”. Sono le parole di Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla a Roma promossa da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato la campagna di sensibilizzazione, toccando diverse città italiane e coinvolgendo istituzioni e cittadinanza. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

