Manager: Cottarelli (Università Cattolica di Milano), ‘Manager tra welfare, AI e sfide globali: il ruolo umano resta centrale’

"Difficile fare previsioni sul futuro del lavoro manageriale in un mondo sempre più complesso. L'intelligenza artificiale non sostituirà il valore umano: il manager resta insostituibile nella gestione delle persone, vera risorsa strategica per ogni azienda" sostiene Carlo Cottarelli, economista, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, intervenuto alla tavola rotonda dal tema "Manageritalia: 80 anni di leadership e innovazione per il futuro dell'Italia", a Roma, per celebrare gli 80 anni di storia da protagonista nell'evoluzione della contrattualistica e del mondo del lavoro della Federazione