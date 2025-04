Metro Italia apre a Olbia il nuovo centro multicanale

(Adnkronos) – Metro Italia ha inaugurato il nuovo store con un nuovo modello multicanale studiato e pensato appositamente per i clienti del mondo Horeca. Una nuova avventura che strizza l’occhio al futuro ma che allo stesso tempo crea sinergia con il territorio. Infatti dopo Cagliari e Sassari Metro ha deciso di puntare su Olbia, rendendo di fatto la Sardegna la regione del centro-sud Italia con più punti vendita dopo il Lazio. Legame importante con il territorio come si evince anche dalla valorizzazione fatta da Metro dei prodotti sardi, con 95 fornitori locali che collaborano con il marchio del commercio all’ingrosso. Un centro innovativo e che non ha precedenti nello stivale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)