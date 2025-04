Milano, corteo pro Pal davanti Prefettura. Scontri con la polizia – Video

(Adnkronos) – Momenti di tensione oggi, sabato 5 aprile, a Milano dopo la manifestazione contro la guerra tra Israele e Palestina. Una frangia dei partecipanti al corteo si è diretta verso la Prefettura. In corso Monforte, i manifestanti hanno fronteggiato la polizia schierata, spingendo per poter appendere uno striscione riportante ‘No al golpe burocratico. Contro il governo Meloni’. Tra insulti e spinte, la polizia in assetto antisommossa ha reagito manganellando la prima fila del corteo. I manifestanti sono, quindi, tornati indietro per, poi, dirigersi verso Piazza San Babila. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)