Mind, Zichichi (Lendlease): “Qui comunità creeranno innovazione e collaboreranno”

(Adnkronos) – “Mind per noi rappresenta un importantissimo progetto, ha l’ambizione di diventare una delle città del futuro, un distretto dell’innovazione dove tantissime nuove comunità si troveranno per innovare e collaborare insieme”. Lo ha detto Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease all’incontro “Campus Mind: il primo passo per gli studenti”, promosso da Lendlease, università degli studi di Milano e Ream Sgr in occasione della posa della prima pietra del primo studentato a Mind, il Milano Innovation District.

