Minetti: “Si può condividere una paura, un disagio e renderlo in realtà la tua più grande opportunità”

(Adnkronos) – Minetti: “I campioni di vita, sono sì campioni super medagliati, campioni olimpici, ma la medaglia non è la cosa fondamentale che li ha resi campioni di vita, ma sono le loro storie e come le hanno affrontate.” Ha dichiarato Annalisa Minetti, artista, atleta paraolimpica, durante la presentazione del Progetto di Peer Education per tutte le scuole d’Italia, Contro Bullismo e Disagio Giovanile, che si è tenuto presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)