Mobilità, Fontana (Regione Lombardia): “Celebriamo non solo la prima autostrada ma anche la visione di un territorio”

(Adnkronos) – “Oggi stiamo festeggiando sicuramente il compleanno di un’autostrada importante, una grande infrastruttura di collegamento, ma festeggiamo anche un territorio, che è stato in grado di avere la visione di capire quale sarebbe stato il futuro del nostro Paese”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine delle celebrazioni organizzate da Autostrade per l’Italia in occasione del 100° anniversario dall’inaugurazione dell’autostrada Milano-Varese (A8), la prima al mondo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)