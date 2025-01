Mobilità, Mazzoncini (A2a): “Progetto innovativo di mobilità sostenibile condivisa”

(Adnkronos) – “Questo progetto va nella direzione della mobilità sostenibile condivisa. È un car sharing innovativo in cui, sfruttando la guida autonoma, l’auto viene a prenderti da sola e, quando arrivi a destinazione, da sola torna al parcheggio. Immaginiamo che possa essere un game changer importantissimo per rilanciare il car sharing anche in realtà dove fino ad oggi non ha avuto successo a causa della carenza di veicoli”. Sono le parole di Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, in occasione dell’avvio della sperimentazione su strada del car sharing del futuro, di cui è stata protagonista una Fiat 500 elettrica che, in modalità di guida completamente autonoma, ha percorso a Brescia il suo primo chilometro. Il progetto vede la collaborazione di A2a con il Politecnico di Milano ed è parte del programma di ricerca del MOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)