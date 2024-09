Mobilità, Tomasi (Aspi): “100 anni di A8, da progetto di visione a modello preso ad esempio”

(Adnkronos) – “Quando fu immaginata, era un progetto di visione e non erano certi che avrebbe funzionato, così come è stato un progetto di visione il modello del pedaggio, che poi verrà replicato in diverse aree del mondo come elemento strutturale per sviluppare infrastrutture”. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi), a margine delle celebrazioni per il centenario dell’autostrada Milano-Varese, la prima autostrada al mondo, oggi gestita da Aspi. Presenti all’evento anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)