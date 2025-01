My Selection 2025, Innocenzi (Consorzio Asiago): “Successo crescente dell’Asiago DOP in piatti McDonald’s”

(Adnkronos) – “La collaborazione con McDonald’s è di lunga data. L’Asiago DOP sta riscuotendo un successo crescente in hamburger e pepite per la sua versatilità ed ecletticità”. A dirlo, Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio di tutela del formaggio Asiago, nel corso della presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s. Le nuove ricette selezionate da Joe Bastianich rinnovano l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità e le eccellenze della filiera agroalimentare italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)