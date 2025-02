(Adnkronos) – “Dubai sta diventando verde e ha bisogno di prodotti di qualità. L’Italia ci deve essere. My plant and Garden è lo strumento per aiutare le nostre imprese ad affrontare quel mercato”. Sono le parole di Carlo Costa, Chief corporate officer di Ieg, Italian exhibition group, intervistato dall’Adnkronos alla IX edizione di Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde, in programma a Fiera Milano Rho fino al 21 febbraio 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)