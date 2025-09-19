33.3 C
Nautica, Formenti (Zar Formenti): “Zar Imagine 115 e Naxos 19, le novità di questo Salone”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “ZAR IMAGINE 115 è un fratello minore di ZAR IMAGINE 130. Rispetta tutte le normative ed è un natante. Insieme a lui presentiamo anche NAXOS 19, creato in collaborazione con il cantiere siciliano Eolo e costruito in quella terra”. Sono le parole di Pietro Formenti, CEO di Zar Formenti, intervenuto a margine della presentazione di due novità portate dall’azienda all’interno del sessantacinquesimo Salone Nautico di Genova in corso fino al 23 settembre: ZAR IMAGINE 115, modello 11,5 metri, e la linea NAXOS in banchina con due modelli: NAXOS 19 e NAXOS 23. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

