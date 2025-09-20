Nautica, Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): “Cresce consapevolezza esg tra le pmi”

(Adnkronos) – ” Se fino a qualche tempo fa i temi Esg non erano in cima alle necessità delle piccole imprese oggi inizia ad esserci questa consapevolezza”. Così, Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio studi di Confindustria Nautica, all’evento “Esg per la nautica”, organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare “Sustainable Finance Lab” un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione green messo a punto dall’ente di certificazione, Rina, BPER Banca col supporto di Confindustria. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)