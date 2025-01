“Non è più il Trump del 2016, ma le élite europee non se ne accorgono”

(Adnkronos) – Giorgio Rutelli intervista James Carafano (Heritage Foundation) e Paul McCarthy (International Republican Institute) nello studio vodcast dell’Adnkronos. Carafano spiega come Donald Trump sia cambiato rispetto al 2016, presentandosi oggi come un leader esperto e strategico. E critica le élite europee, incapaci di superare l’immagine del “Trump selvaggio e folle” del passato, e sottolinea l’importanza di interpretare la “rhetoric” come provocazione pensata per attirare attenzione, piuttosto che come un piano d’azione letterale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)