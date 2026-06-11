Nuclear Expo 2026: Lumachi (Mouvers), ‘prima presenza nel nucleare per intercettare nuove

“Per noi di Mouvers è una novità, nel senso che è il primo anno che ci avviciniamo al nucleare, il trend dell’energivoro nucleare ormai è questo, quindi è giusto esserci per trovare potenziali clienti, fornitori o collaborazioni”. A dirlo Marco Lumachi, direttore commerciale Mouvers, intervenendo alla II edizione di Nuclear Power Expo, la prima fiera e conferenza italiana dedicata all’energia nucleare, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026. “Il settore nucleare in Europa è in pieno sviluppo, l’Italia sta seguendo questo trend, quindi esserci è doveroso”.